كاتب صحفي: مصر تستخدم كل ثقلها السياسي والدبلوماسي لوقف التصعيد في غزة

قال الدكتور أسامة السعيد، كاتب صحفي، إن الرسالة التي حذر منها الرئيس السيسي تكشف أن هذه الأزمة المتصاعدة في غزة، تؤثر على الأمن الإقليمي بل وعلى الاستقرار والأمن الدولي، ويجب أن يتأكد العالم أن مستقبل منطقة الشرق الأوسط بات على المحك بسبب الأوضاع الحالية.

«السعيد»: من الخطر استمرار الدول الغربية في دعم الاحتلال

وأضاف «السعيد»، في مداخلة هاتفية على فضائية «القاهرة الإخبارية»، أنه من الخطر استمرار الدول الغربية في الدعم والمساندة العمياء لدولة الاحتلال دون النظر إلى مخاطر هذه المواقف والتداعيات السلبية والكارثية على مستقبل المنطقة ومستقبل العالم بأكمله.

الاتصالات المصرية لم تتوقف منذ اندلاع الحرب

وأشار الكاتب الصحفي، إلى أن الاتصالات المصرية لم تتوقف منذ اندلاع الحرب بين الطرفين واستخدمت مصر كل ثقلها السياسي والدبلوماسي من أجل وقف العنف والتوصل إلى هدنة أو تهدئة، واستخدمت كل ما لديها من قدرات لوقف العنف.