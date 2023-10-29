«وفا»: قوات الاحتلال تطلق قنابل الغاز السام بكثافة على منازل في سلوان

أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، بأن قوات الاحتلال أطلقت قنابل الغاز السام بكثافة مما أدى إلى اشتعال النيران، في محيط منازل المواطنين بحي أبو تايه في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، مساء اليوم الأحد.

وقال شهود عيان، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت حي أبو تايه، وأطلقت قنابل الغاز السام بكثافة على منازل المواطنين، ما أدى إلى اشتعال النيران بمحيط عدد من المنازل.