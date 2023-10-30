باحث: الفصائل الفلسطينية لديها مخزون كاف للصمود أمام الاحتلال الإسرائيلي

قال الدكتور جميل عادي، الكاتب والباحث السياسي في الشأن الفلسطيني، إن قوات الاحتلال الإسرائيلي تريد الدخول لغزة بريا، ولكن الفصائل الفلسطينية تعمل بسرية تامة سواء تحت أو فوق الأرض وصامدة حتى الآن، وهذا يؤكد على استعدادها الضخم لمثل تلك العمليات، فمن المؤكد أنها تخزن موادًا غذائية وبترول وكل مستلزمات الحياة لفترات طويلة للغاية.

أسلحة المقاومة ضد الاحتلال

وأضاف «عادي»، خلال حواره لبرنامج «صباح الخير يا مصر» عبر القناة الأولى، أنه لا يوجد معلومات حول مدى دقة الأسلحة الخاصة بالفصائل الفلسطينية من أجل استمرار مقاومتها لكن عامل الوقت ليس في صالح إسرائيل، إذ إنها تخسر كل يوم على مختلف الأصعدة منها الجانب الاقتصادي على مستوى العملة، إذ انخفضت أمام العملات الأخرى.

مقاطعة المصريين للمنتجات

وتابع: «نشهد مقاطعة للعديد من المنتجات من قبل الشعب المصري من أجل دعم الشعب الفلسطيني»، مشيرا إلى أن تضامن الشعوب مع أهالي غزة يزيدهم قوة ودافعا وصمودا، كما أن الفصائل الفلسطينية لديها مخزون كافِ للصمود وقت أطول كثيرا، حيث خاضت أكثر من 5 حروب ضد قوات الاحتلال منذ 1996.