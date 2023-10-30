بالأسماء.. حركة تنقلات لمديري ووكلاء الإدارات التعليمية في الدقهلية

أعلنت محافظة الدقهلية اعتماد حركة تنقلات مديري ووكلاء الإدارات التعليمية علي مستوى 17 إدارة تعليمية في المحافظة، في ضوء تطوير العمل داخل الجهاز الإداري للدولة، من خلال رفع كفاءة القيادات التنفيذية والعاملين داخل أجهزة الدولة المختلفة، لضمان تأدية الخدمات المقدمة للمواطنين على أكمل وجه، وتطوير العملية التعليمية لأنها الركيزة الأساسية لبناء الدولة المصرية الحديثة.

وأوضحت المحافظة، في بيان لها، أن حركة تنقلات وتصعيد مدير الإدارات والوكلاء تمت بناءً علي تقييم لجنة القيادات بالمحافظة، والتي تضم أعضاء من كافة الجهات المعنية مختصين في تقييم أداء القيادات والعاملين بالجهاز التنفيذي للمحافظة.

اختبارات لمديري الإدارات والوكلاء

وأضافت أنه جري عمل اختبارات لكافة مديري الإدارات والوكلاء والمتقدمين الجدد علي أسس من الشفافية والكفاءة لاختيار الأفضل من حيث الكفاءة المهنية، وانتقاء الأفضل منهم للقيادة وفقاً لمعايير الجودة والإدارة، والقدرة علي القيادة وتحقيق رؤية التطوير التي وضعتها وزارة التربية والتعليم لتطوير العملية التعليمية.

وأوضحت المحافظة أن حركة التنقلات لمديري الإدارات التعليمية شملت:

- تكليف أحمد يحيى أحمد إسلام للعمل مديرا لإدارة غرب المنصورة التعليمية، بدلا من تسيير أعمال مدير إدارة غرب المنصورة التعليمية.

- نقل عادل فؤاد علي إبراهيم من مدير إدارة أجا التعليمية، للعمل مديرا لإدارة شرق المنصورة التعليمية.

- الإبقاء على عماد عيد الدوماني مديرا لإدارة طلخا التعليمة.

- تكليف محمد عبد الرحمن القصبي وكيل إدارة السنبلاوين التعليمية للعمل مديرا لإدارة بلقاس التعليمية

- وتكلييف محمد ابراهيم محمد ابراهيم للعمل مديراً لإدارة السنبلاوين التعليمية بدلاً من تسيير اعمال مدير إدارة السنبلاوين

- تكليف كمال إبراهيم عبد القادر وكيل إدارة منية النصر التعليمية مديراً لإدارة شربين التعليمية

- تكليف شوقي على الجوهري مديراً لإدارة ميت غمر التعليمية بدلاً من تسيير اعمال مدير ادارة ميت غمر

- نقل عرفه حسين رمان من مدير إدارة الجمالية التعليمية للعمل مديراً لإدارة أجا التعليمية

- نقل إيهاب فتح الله من العمل مديراً لإدارة بنى عبيد التعليمية، للعمل مديراً لإدارة دكرنس التعليمية.

- الإبقاء على السيد إبراهيم درويش مديراً لإدارة تمي الامديد التعليمية

- الإبقاء علي محمد معاطي عطية مديراً لإدارة نبروه التعليمية

- تكليف حسام محمد عبد الحميد وكيل إدارة طلخا التعليمية لتسيير أعمال مدير ادارة منية النصر لحين شغلها قانونا.

- نقل أشرف محمد الغرباوي من العمل مدير إدارة بلقاس التعليمة للعمل مدير إدارة بني عبيد التعليمية.

- تكليف محمد عبد المنعم عبد العزيز وكيل إدارة ميت سلسيل التعليمية للعمل مدير إدارة الجمالية التعليمية.

- نقل رضا محمد عبده صبح المكلف بتسيير أعمال مدير إدارة المطرية التعليمية للعمل مدير إدارة ميت سلسيل التعليمية.

- تكليف إبراهيم أحمد الشربيني عصر للعمل مديراً لإدارة المنزلة التعليمية بدلاً من تسيير أعمال مدير إدارة المنزلة

- تكليف محمود فوزي الصغير وكيل إدارة المطرية التعليمية للعمل مديرا إدارة المطرية التعليمية.

حركة تنقلات تكليف وكلاء الإدارات التعليمية

وشملت حركة تنقلات تكليف وكلاء الإدارات التعليمية شملت:

- نقل طارق أنور عبده محفوظ من وكيل إدارة بني عبيد التعليمية للعمل وكيلا لإدارة غرب المنصورة التعليمية

- تكليف إبراهيم جمعة منصور أخصائي خبير تكنولوجيا بمديرية التربية والتعليم للعمل وكيل إدارة شرق المنصورة التعليمية.

- نقل سعاد محمد أبو عيش من العمل تسيير أعمال وكيل إدارة شربين التعليمية، للعمل وكيل إدارة طلخا التعليمية.

- تكليف محمد يحيى حجاج معلم خبير اللغة الإنجليزية بإدارة غرب المنصورة للعمل وكيل إدارة بلقاس التعليمية

- نقل محمد عبد الله شعبان من العمل وكيل إدارة غرب المنصورة التعليمية للعمل وكيل إدارة السنبلاوين التعليمية.

- تكليف آمال السيد أحمد معلم خبير اقتصاد منزلي بإدارة نبروه التعليمية للعمل وكيل إدارة شربين التعليمية.

- تكليف عبد الحميد ابراهيم شعيب للعمل وكيل إدارة ميت غمر التعليمية بدلا من تسيير اعمال وكيل إدارة ميت غمر التعليمية.

- نقل عبد العظيم أحمد هلال من العمل وكيل ادارة شرق المنصورة التعليمية للعمل وكيل إدارة أجا التعليمية.

- الإبقاء علي ممدوح محمد أبو العز وكيلاً لإدارة دكرنس التعليمية.

- تكليف عبد القادر عسكر سالم أخصائي خبير اجتماعي بإدارة السنبلاوين للعمل وكيل إدارة تمي الامديد التعليمية

- تكليف أنور الحسانين محمد عبد اللا للعمل وكيل إدارة نبروه التعليمية بدلاً من تكليفه بتسيير اعمال وكيل إدارة نبروه التعليمية

- تكليف صابرين المهدي عبد المطلب أخصائي خبير صحافة و اعلام بإدارة منية النصر للعمل وكيل إدارة منية النصر التعليمية

- تكليف ليلي معروف صالح معلم خبير اللغة الإنجليزية بإدارة دكرنس للعمل وكيل إدارة بني عبيد التعليمية.

- الإبقاء على الشحات إبراهيم السيد وكيلاً لإدارة الجمالية التعليمية

- تكليف محمد علي إبراهيم أخصائي أول «أ» اجتماعي بإدارة غرب المنصورة للعمل وكيل إدارة ميت سلسيل التعليمية

- تكليف المأمون أحمد العدل أخصائي خبير صحافة و اعلام بإدارة اجا للعمل وكيل إدارة المنزلة التعليمية

- نقل أحمد الخضر مجاهد من العمل وكيل إدارة المنزلة التعليمية للعمل وكيل إدارة المطرية التعليمية.