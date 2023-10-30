منطقة الشرقية الأزهرية تواصل عقد المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة شيخ معهد

واصلت لجنة المقابلات الموفدة من قطاع المعاهد الأزهرية، اليوم الاثنين، إجراء المقابلات الشخصية للمتقدمين لوظيفة «شيخ معهد»، لجميع المراحل التعليمية الابتدائية والإعدادية والثانوية، وذلك لليوم الثاني بمقر ديوان عام المنطقة الأزهرية بالشرقية.

استقرار العملية التعليمية بالمعاهد

يأتي ذلك في إطار حرص قطاع المعاهد الأزهرية على استقرار العملية التعليمية بالمعاهد، من خلال ندب أكفأ المعلمين لهذه الوظيفة؛ إذ بدأت اللجنة عملها أمس الأول السبت، وتستمر حتى يوم الأربعاء المقبل.

وتشكلت لجنة المقابلات برئاسة الشيخ على خليل، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية الأسبق، عضو المكتب الفني لرئيس قطاع المعاهد الأزهرية، والدكتور ياسر فتحي، عضو إدارة التعليم الثانوي بقطاع المعاهد الأزهرية.

ووجَّه الدكتور السيد الجنيدي، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الشرقية الأزهرية، بتوفير كل ما يلزم لتسهيل عمل لجنة المقابلات؛ إذ يجرى اختبار المتقدمين على هذه الوظائف خلال فترة انعقاد المقابلات على مهارات الحاسب الآلي، بالتعاون مع إدارة الكمبيوتر التعليمي بالمنطقة، ويأتي بعدها المقابلة الشخصية، للتأكد من المهارات الشخصية والفنية لهذه الوظيفة.