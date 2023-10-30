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الصحة الفلسطينية: 8306 شهداء حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة

كتب:

هانى حسن
01:27 م | الإثنين 30 أكتوبر 2023
جانب من أحداث غزة

جانب من أحداث غزة

كشفت وزارة الصحة الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن حصيلة ضحايا الاعتداءات المستمرة لقوات الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية، منذ 7 أكتوبر الجاري، والتي ارتفعت إلى 8306 شهيدا، حسبما أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، في نبأ عاجل لها.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، منذ قليل، ارتكاب الاحتلال الإسرائيلي، مجازر بحق 908 عائلات، فيما يمثل «جرائم حرب».

وفي سياق آخر، كشفت الوزراة في قطاع غزة، عن أنّ الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 56 جريمة حرب خلال الساعات الماضية، أسفرت عن ارتقاء 302 شهيد غالبيتهم من النازحين إلى جنوب قطاع غزة، التي يزعم الاحتلال الإسرائيلي أنّه آمن.

وأضافت أنّ الاحتلال الإسرائيلي تعمّد ارتكاب 881 مجزرة بحق العائلات راح ضحيتها 6120 شهيدا منذ 7 أكتوبر الجاري، ولا زال عددا كبيرا من الضحايا تحت الأنقاض، مضيفة في مؤتمر صحفي أنّها تلقت 1870 بلاغا عن مفقودين، منهم 1020 طفلا ما زالوا تحت الأنقاض.

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بقلم هانى حسن