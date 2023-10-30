لو مرتبك 3 آلاف جنيه.. اشتري سيارة بدون مقدم من خلال هذا البنك

يقدم بنك HSBC، أنواعا مختلفة من برامج التمويل من بينهم قرض السيارات، فإذا كان الشخص يحصل على دخل شهري 3 آلاف جنيه يمكنه الحصول عليه بدون مقدم، ويمكن الحصول على هذا التمويل لسيارة جديدة أو مستعملة دون ضامن في حال كنت موظفًا براتب.

كما لا يحتاج العميل إلى التأمين على السيارة أو سداد رسوم تأمين على مبلغ التمويل، وبدون قيود على الترخيص مع عدم الاحتفاظ بمفاتيح احتياطية في البنك كضمان، ونرصد في السطور التالية التفاصيل بحسب جدول برامج التمويل لبنك إتش إس بي سي.

معلومات قرض السيارة

- التمويل متاح للسيارات الجديدة والمستعملة.

- معدلات عائد تنافسية.

- مبلغ تمويل يصل إلى 3 ملايين جنيه مصري.

- فترة سداد مرنة تصل إلى 84 شهرًا للتمويل ذو السعر الثابت.

- متابعة لرصيدك المستحق من خلال خدمة الإنترنت البنكي أو تطبيق التليفون المحمول.

- بدون دفعه مقدمة.

- الحد الأدنى لإجمالي الدخل الشهري الثابت هو 3000 جنيه مصري.

- ينبغي أن يتم العميل الفترة التجريبية لدى جهة العمل الحالية.

قرض السيارة من HSBC

- يجب أن يكون الحد الأدنى للعمر 21 عامًا والحد الأقصى 65 عامًا في نهاية فترة سداد التمويل.

- يجب أن تكون جهة العمل التي يعمل لديها العميل مدرجة في قائمة جهات العمل المعتمدة لدى البنك.

- أن يكون العميل مصري الجنسية أو غير مصري ولديه جواز سفر ساري المفعول وإقامة سارية المفعول في مصر.

المستندات المطلوبة

- بطاقة الرقم القومي سارية المفعول للمصريين أو جواز السفر ساري المفعول وإقامة سارية المفعول لغير المصريين.

- خطاب تحويل دخل أو قسط حديث وفقًا للصيغة المعتمدة لدى البنك.

- عرض سعر السيارة من البائع يظهر اسم البائع الذي سيتم إصدار أمر الصرف النقدي إليه مع قيمة السيارة.

ويذكر أن احتساب معدل العائد وفقًا للأسعار المعلنة من قبل البنك وقت تقديم طلب التمويل الخاص بالعميل، ويبقى معدل العائد ثابتاً طوال فترة التمويل، وبالتالي فإن عدد أقساط التمويل الخاص بك ومدة التمويل الخاص بك لن تتغير.

وهذا التمويل مناسب للأشخاص الذين يرغبون في الحصول على رؤية واضحة وثابتة للتمويل، فلن تتغير قيمة القسط ولا مدة السداد‏ ‎‏ أي يظل ثابتاً طوال فترة السداد بالكامل.