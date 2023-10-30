«رياضة كفر الشيخ» تنظم اللقاء الختامي للمؤتمر الوطني للنشء تحت شعار «بناء الجيل»

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، فعاليات اللقاء الختامي القمي للمؤتمر الوطني الثاني للنشء بالمحافظة تحت شعار «بناء جيل»، بالتعاون مع الإدارة المركزية لتنمية النشء، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين محافظ كفر الشيخ.

وبدأت فعاليات اللقاء الختامي، بتلاوة القرآن الكريم للقارئ عبد الرحمن راضي، ثم فقرة للإنشاد الديني للطليعة شهد محمد، بينما قدمت رنا طارق كلمة ترحيبية بالضيوف، منوهة عن محاور اللقاءات النقاشية المفتوحة مع النشء التي عقدت بمراكز شباب الرياض وسنهور ومركز بيلا، وذلك بمشاركة 1500 طليع من كافة مراكز الشباب بالمحافظة.

رفع وعي الشباب

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفرالشيخ، عبر بيان، أن الهدف الرئيسي من المؤتمر هو رفع وعي وثقافة ومهارات النشء من مختلف أنحاء المحافظة وتعزيز قدراتهم تمهيدا لأداء دورهم في بناء مستقبلهم وتنمية مجتمعاتهم، بالإضافة إلى الأهداف الأساسية وهى تكوين مجموعة قادة المجتمع المصري من النشء وهو أساس المؤتمر، تدريب وتأهيل مجموعة على المهارات القيادية ليشكلوا مجموعة تثقيف الأقران، تنفيذ عدد من التدريبات التأهيلية فى المناطق المهمشة من خلال مجموعة قادة المجتمع.

حقوق الطفل

وأشار الدكتور طارق عمارة عميد كلية الخدمة الاجتماعية بمحافظة كفر الشيخ، إلى حقوق الطفل، وإنجازات الدولة المصرية والحفاظ على القيم المصرية وذلك من خلال بناء الجانب المعرفي وبناء القدرات والمهارات ثم تغيير السلوك من أجل خلق الوعي والمواطن، والعمل على تنمية وعي النشء والشباب بضرورة المشاركة المجتماعية في شتى القضايات والمجالات، بالإضافة لدور النشء في خدمة الفرد والمجتمع.

كما ناقشت الدكتورة صفوة شلبي مدير إدارة الجوالة والخدمة العامة والمعسكرات بجامعة كفرالشيخ، أهمية الرياضة في بناء شخصية النشء، ورؤية مصر 2030.