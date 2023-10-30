برلماني: الرئيس السيسي يضع الصناعة على رأس الأولويات الفترة المقبلة

وجه النائب محمد المرشدي، عضو مجلس النواب، الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، على تبنيه قضية الصناعة ووضعها على رأس الأولويات الفترة المقبلة، مشيرا إلى أنه لأول مرة في تاريخ الدولة أن رئيس الدولة يتبنى قضية الصناعة وتوطينها في الدولة.

زيادة الإنتاج المحلي للصناعات

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى عبر برنامج «صالة التحرير» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن هناك توجيهات مهمة من قبل الرئيس السيسي، بشأن فاتورة الإيرادات والمصروفات، لافتا إلى أن ذلك يتم بالتوازن بينهما من خلال زيادة الإنتاج المحلي للصناعات وزيادة عمليات الاستثمارات وزيادة معدلات النمو الاقتصادي للدولة المصرية.

وشدد على أن توجيهات الرئيس السيسي، بزيادة القيمة المضافة من الإنتاج المحلي، مشددا على أن ذلك يساعد في زيادة الصناعة المحلية وعدم اللجوء إلى استيراد لمستلزمات الإنتاج وحدوث الأزمة فيما يخص بالعملة الأجنبية.

توطين الصناعة المصرية

وأوضح النائب البرلماني، أن اجتماعات لجنة صناعة بالمجلس أمس بحضور المهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة تطرق إلى ذلك، مبينا أن الرئيس السيسي، يتبنى توطين الصناعة المصرية وحماية الصناعة الوطنية باعتبارها من المشروعات القومية ولابد ان تسخر لها جميع الإمكانيات، مؤكدا أن توجيهات الرئيس السيسي، تكمن في ضرورة إيجاد مشروعات منتجة.