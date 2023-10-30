موسكو: الغارات الأمريكية في سوريا قد تثير تصعيداً مسلحاً بالمنطقة

أكد مندوب روسيا الدائم لدى مجلس الأمن، فاسيلي نيبينزيا، أن الضربات الأمريكية في سوريا محفوفة بعواقب وخيمة للغاية، لأنها يمكن أن تثير تصعيدا مسلحا في المنطقة بأسرها.

أمريكا تقصف أهدافا في سوريا

وقال نيبينزيا في تصريحات أوردتها قناة «روسيا اليوم» الاخبارية اليوم الاثنين، إن القوات الأمريكية قصفت في 26 أكتوبر الجاري، هدفين بالقرب من مدينة البوكمال، وأضاف أن «مثل هذه الأعمال غير المشروعة ليست أكثر من انتهاك صارخ لسيادة سوريا وقواعد القانون الدولي».

تفاقم الوضع في الشرق الأوسط

وأضاف:«في سياق تفاقم الوضع في المنطقة بسبب الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، فإن مثل هذه الأعمال محفوفة بعواقب خطيرة للغاية، لأنها يمكن أن تؤدي إلى تصعيد مسلح على نطاق المنطقة بأكملها، لا يمكن السماح بهذا على أي حال».

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة «تسنيم» الإيرانية أن فصائل المقاومة أطلقت 15 صاروخاً على القاعدة الأمريكية في حقل العمر، رداً على استهداف مقاتلات أمريكية شاحنات تحمل مواد بناء بمنطقة البوكمال، على الحدود العراقية السورية.