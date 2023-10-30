إطلاق مبادرة «دوي» لتمكين الفتيات بالتعاون مع «القومي للمرأة» بالدقهلية

أعلنت مديرية التربية والتعليم بالدقهلية، عن إطلاق مبادرة دوي لتمكين الفتيات بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة بالدقهلية، تحت رعاية ناصرشعبان وكيل وزارة التربية والتعليم بالدقهلية، والدكتورة أمينة إبراهيم شلبي مقرر المجلس القومي للمرأة بالدقهلية.

مبادرة دوي في الدقهلية

وأوضحت المديرية، في بيان، أن فعاليات المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات «دوي» ينفذها المجلس القومي للمرأة برعاية كريمة من السيدة انتصار السيسي، ضمن المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، وتنفذ بالتعاون مع منظمة يونيسف مصر، ووحدات تكافؤ الفرص في وزارة التربية والتعليم.

تنفيذ المبادرة في مدارس المنصورة

وأضافت أن المبادرة استهدفت مدارس مدينة المنصورة، مدرسة شجرة الدر الإعدادية بنات ومدرسة المتميزة 2 للغات، مدرسة ناصر للغات، مدرسة الأيوبية الإعدادية بنات، بإجمالي 950 مستهدفا من الطالبات، وقام على الدوائر عدد 19 ميسرة دوي، إذ تم تدريبهن على إدارة عدد من دوائر الحكي ومشاركة مجموعة من الحكايات والتجارب وتحفيز الفتيات على المشاركة، والتعلم الرقمي وتنفيذ حوار الأجيال بين الفتيات وأمهاتهن وإدارة حوار مجتمعي من خلال نوادي المشاهدة.

وأوضحت المديرية أن المبادرة الوطنية لتمكين الفتيات تهدف إلى تحفيز الفتيات على التعبير على آرائهن وأمالهن ومخاوفهن ومشاركة القصص والخبرات والبناء عليها لتمكينهن داخل مجتمعاتهن المحلية.