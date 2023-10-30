وزير التعليم: الإعلان الفوري لكل مديرية عن نظام امتحان الشهادة الإعدادية

وجه الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مديري المديريات التعليمية بضرورة الإعلان الفوري لكل مديرية عن نظام امتحانات الشهادة الإعدادية، إذا ما كان بنظام البوكليت، أو بنظام العام الماضي، وذلك وفقا لظروف كل مديرية، مع اتخاذ الإجراءات اللازمة لمنع الغش في الامتحانات.

التنسيق مع المدارس

وبالنسبة لاختبارات الشهور للمراحل التعليمية للنقل، وجه الوزير بالسماح بإعداد هذه الاختبارات داخل المدرسة، بالتنسيق بين مديري المدارس والإدارات التعليمية.

مجموعات الدعم المدرسي

وفيما يتعلق بمجموعات الدعم المدرسي، أشار الوزير إلى أن مجموعات الدعم المدرسي ستكون أحد أدوات تقييم مديري المديريات ومديري عموم الإدارات، موجها بتوفير كل وسائل الدعم للطلاب بهذه المجموعات، وتوفير المعلمين المتميزين، والمشهورين، والقاعات المناسبة، بالإضافة إلى حرية اختيار الطلاب للمعلمين.

كما وجه الوزير بتوعية الطلاب وتعريفهم بالمواد التعليمية والتدريبية التي تتيحها الوزارة على موقعها الرسمي، والتي تتضمن شرحا وأسئلة واختبارات وروابط لفيديوهات تعليمية، للمناهج المختلفة، مؤكدا على أهمية الإعلان عن هذا الرابط على موقع الوزارة للطلاب بمختلف مدارس الجمهورية؛ وذلك بهدف مساعدتهم على التحصيل الدراسي.