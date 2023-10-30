توصيات الملتقى الدولي الثاني للاستثمار والصناعة الرياضية في مصر

شهد اليوم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ختام فعاليات الملتقى الدولي الثاني للاستثمار والصناعة الرياضية في مصر وأفريقيا، بمشاركة 300 شخصية من رموز ومشاهير الاقتصاد الرياضي في العالم يمثلون 37 دولة عربية وأفريقية وأوروبية.

يأتي ذلك تحت رعاية وزير الشباب والرياضة، بالتعاون مع الاتحاد العربي للاستثمار والتسويق الرياضي «أسميا» التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية بجامعة الدول العربية.

وضع منظومة رقمية متكاملة للبحث عن المواهب

وقد خرج الملتقي بـ22 توصيه تسعي في مجملها تعظيم الاستثمار الرياضي، وكان من بينها أهمية إيلاء المزيد من الاهتمام بالبنية التحتية الرياضية، وضرورة وضع منظومة رقمية متكاملة للبحث عن المواهب الرياضية في الجامعات، استخدام التقنية الرقمية الحديثة في التسويق والدعاية للأحداث الرياضية الجامعية، العمل علي الربط الجيد بين الجانبين الحكومي والخاص من خلال الشراكات سواء علي المستوى المحلي والخاص، من خلال الشراكات سواء على المستوى المحلي والخاص في مجال الرياضة الجامعية، والعمل على إيجاد وتطوير منظومة متكاملة لتسويق الفرص الاستثمارية الرياضية لجذب رؤوس الأموال المحلية والدولية للعمل في هذا القطاع، والاهتمام بتنفيذ شراكات بين الجامعات ومجتمع الصناعة الرياضية، العمل على جذب اعين المستثمرين لرعاية الابطال الرياضيين البارالمبيين، والعمل على تطبيق التجربة الاسبانية في الاستفادة من شركات الكرة وتسويق العلامة التجارية من خلال الابطال الدوليين، وضرورة الاستفادة من التجربة السعودية في مجال الاستثمار الرياضي في تطوير الجانب التسويقي والفني للرياضة، والعمل على وضع استراتيجية متكاملة للتنمية الرياضية المستدامة، ضرورة الاستفادة من التجربة المصرية في مجال الشراكة بين القطاعيين العام والخاص في مجال الصناعة الرياضية، وإيلاء المزيد من الاهتمام في بناء وتحسين البنية التحية الرياضية التكنولوجيا في القارة الافريقية، والعمل على بناء القدرات الرياضية التكنولوجيا والبشرية، وإطلاق مبادرة لتحسين الخدمات الرياضية الرقمية في القارة الأفريقية، من خلال الشراكة بين القطاعيين العام والخاص، والعمل على بناء خطة تسويقية متكاملة لمختلف الإمكانات والفرص الاستثمارية في القارة الافريقية، وبناء خطة معسكرات للنشء الأفريقي في الدول الأوروبية، وتطوير برنامج متكامل للاستثمار في كرة القدم، وضرورة الاهتمام بالبيئة الأمنية باعتبارها أحد الركائز الرئيسية للاستثمار الرياضي، وضرورة وجود شركات تأمين متخصصة في تأمين المنشأة والأحداث الرياضية، وضرورة الاهتمام بتوعوية الرياضيين بخطورة المنشطات، وضرورة إحكام الرقابة المحلية على صناعة المنشطات، وإيلاء المزيد من الاهتمام بالاستثمار في الرياضات الجديدة مثل البدل التنس- البيكل بول– الرياضات الالكترونية، للاستفادة من العوائد المادية المرتفعة الخاصة بها.

وزير الرياضة يكرم المشاركين في الملتقي

وفي نهاية الملتقي كرم الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، المشاركين في الملتقى واللجنة المنظمة.

يذكر أن الملتقى يهدف إلى تحقيق عدد من الأهداف عبر جلساته المختلفة، التي أقيمت علي مدار يومين، يتمثل أهمها في بحث مستقبل الرياضة الجامعية الأفريقية وسبل تطويرها ومساهمة الفعاليات الرياضية في الناتج الوطني ورؤية مصر 2030 وسبل التحول الرقمي، وكذلك السياحة الرياضية وآفاق الاستثمار الرياضي وأبعاد التحكيم الرياضي ودوره في تحفيز الاستثمار الرياضي وصناعة المكملات الغذائية بين الرقابة والمردود الرياضي والهندسة الرياضية كمحفز للاستثمار الرياضي وبناء استراتيجيات التسويق الناجحة للمؤسسات الرياضية.