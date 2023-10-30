إصابتان بالرصاص الحي خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في عناتا والرام

أكدت وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، إصابة مواطنين بالرصاص، مساء اليوم، خلال مواجهات مع قوات الاحتلال في بلدتي عناتا والرام شمال القدس المحتلة.

وأضافت الوكالة، أن مواجهات مع الاحتلال اندلعت في عناتا أصيب خلالها مواطن بالرصاص الحي في الحوض، ونقل على أثرها إلى مجمع فلسطين الطبي بمدينة رام الله، ووصفت إصابته بالمتوسطة.

وفي الرام، أصيب شاب بالرصاص الحي في قدمه خلال مواجهات مع الاحتلال اندلعت في البلدة، ونقل على أثرها إلى المستشفى.