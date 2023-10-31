حملة مكبرة للتفتيش على المصانع والمخازن بنطاق حي غرب بالإسكندرية

شن حي غرب بالإسكندرية، حملة مكبرة بنطاق الحي، وتم التفتيش على 4 منشآت، ومخزن للبقوليات، و3 مصانع كبرى لصناعة العصائر والأرز باللبن والمثلجات، وذلك في إطار الاهتمام بصحة وأمن وسلامة المواطنين، وبناء على تعليمات اللواء محمد الشريف، محافظ الإسكندرية، بالتفتيش المستمر على الأسواق والمحلات التجارية والغذائية في جميع مناطق الإسكندرية.

مصانع بلا مخالفات

وأكدت المهندسة سحر شعبان، رئيس حي غرب الإسكندرية، في تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنها قادت حمله مكبرة للتفتيش على المصانع والمنشآت بالمنشية الجديدة وبنطاق الحي، وتم التفتيش على 4 منشآت «مخزن، و3 مصانع لصناعة العصائر والمثلجات والأرز باللبن» حيث تم التفتيش علي مخزن للبقوليات، وكذا عدد 2 مصنع أحدهما لصناعة العصائر والمثلجات والأرز باللبن والآخر لصناعة الشيكولاتة، وتبين عدم وجود أي مخالفات، سواء في التخزين والتصنيع والنظافة العامة والالتزام باشتراطات السلامة والصحة المهنية.

منتجات منتهية الصلاحية

وأشارت شعبان، إلى أنه بالتفتيش على مصنع آخر لصناعة العصائر والمثلجات والأرز باللبن، تبين عدم وجود ترخيص وعدم الالتزام بالنظافة العامة وسوء التخزين، وعلى الفور تم إعدام منتجات منتهية الصلاحية، منها 5 كيلو باودر بسكويت، وتم إعطائه مهلة لتقنين وضعة وتلافي السلبيات.

ونوهت شعبان بأنه لا تهاون في مواجهة أي مخالفات أو إشغالات تضر بالصالح العام وصحه المواطن وأن الحملات متوالية بنطاق حي غرب لفرض الانضباط.