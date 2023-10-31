«الداخلية» تنفي وفاة مسجل جنائي على يد رجال الشرطة في بورسعيد

نفى مصدر أمني صحة ما تداولته الأبواق الإعلامية التابعة لجماعة الإخوان الإرهابية على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تعدي أحد رجال الشرطة ببوسعيد على شاب مما أدى إلى وفاته.

وأكد المصدر، أن حقيقة الواقعة تتمثل في تمكن الأجهزة الأمنية بمديرية أمن بورسعيد بتاريخ 26 سبتمبر الماضي، من ضبط أحد العناصر الجنائية الهاربة (محكوم عليه بالحبس في 3 قضايا جنائية)؛ لقيامه بسرقة حقيبة يد بداخلها مشغولات ذهبية ومبلغ مالي من داخل سيارة خاصة بإحدى السيدات واعترافه بسرقتها، وحال إرشاده عن مكان إخفائه للمسروقات قام بمباغتة القوات والتقاط آلة حادة من الأرض، وحاول التعدي على القوات وأحدث إصابة بنفسه، وجرى نقله للمستشفى لإسعافه إلا أنه توفى.

وشدد المصدر على أن تلك الادعاءات تأتي في إطار نهج الجماعة الإرهابية لنشر الأكاذيب وتزييف الحقائق لمحاولة إثارة البلبلة.