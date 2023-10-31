شبورة كثيفة على عدد من الطرق.. و«الأرصاد» توضح أسبابها

حذرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية من وجود ظاهرة جوية على عدد من الطرق، بسبب ارتفاع نسب الرطوبة خلال ساعات الليل والصباح الباكر، اليوم الثلاثاء، ووجود منخفض جوي على سطح الأرض يؤدي إلى رفع درجات الحرارة، ويترتب عليها وجود شبورة كثيفة على الطرق وغطاء سحابي على معظم محافظات الجمهورية على ارتفاع نحو 6 أمتار عن سطح الأرض.

شبورة على طريق «القاهرة - المنصورة»

وأشارت الأرصاد الجوية، إلى أن مستوى الرؤية على طريق «القاهرة - المنصورة» بسبب الشبورة الكثيفة، حيث تبلغ نحو 500 متر.

مستوى الرؤية على طريق «القاهرة - فايد»

ووفقا لمحطات الرصد التابعة للأرصاد الجوية، فإن مستوى الرؤية الأفقية على طرق «القاهرة - فايد» تبلغ 1500 متر.

وأشارت هيئة الأرصاد، إلى أن نسبة الشبورة تصبح عالية وكثيفة جدا على الطرق الزراعية الرابطة بين المحافظات وأيضا على الطرق القريبة من المسطحات المائية، بدء من السواحل الشمالية وصولا إلى محافظات شمال الصعيد، ومدن القناة، لذا يجب الحذر أثناء قيادة المركبات منذ الصباح الباكر وحتى نحو الحادية عشر صباحا.

كما ناشدت هيئة الأرصاد، قائدي السيارت، بالرجوع إلى النشرة الجوية اليومية، وذلك قبل التحرك على الطرق لتجنب حوادث المركبات.