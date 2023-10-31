انطلاق فعاليات اليوم الثالث لمشروع اكتشاف المواهب الرياضية بالإسكندرية

أعلنت الدكتورة صفاء الشريف، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، عن انطلاق فعاليات اليوم الثالث من مشروع اكتشاف المواهب بمركز شباب سموحة، موضحة اختيار اللاعبين من مديرية التربية والتعليم بعدد 900 لاعب ولاعبة، وتم الكشف الطبي عليهم من خلال أطباء متخصصين بكليه الطب بجامعة الإسكندرية.

تمثيل مصر في المحافل الدولية

وأضافت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية لـ «الوطن»، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية على تنفيذ مشروع يهدف لاكتشاف المواهب الرياضية، وخلق وإعداد جيل من الرياضيين يمثل مصر في البطولات العالمية والمحافل الدولية.

تذليل العقبات التي تواجه مشروع اكتشاف المواهب

في سياق متصل، وقد وجه كل من وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية بتذليل كافه العقبات أمام تنفيذ مشروع اكتشاف المواهب الرياضية.

ويأتي ذلك، في إطار اهتمام القيادة السياسية باكتشاف المواهب الرياضية والاستثمار الرياضي فيها، وذلك لضرورته الهامة في منظومة الرياضة المصرية، وبرعاية هيئة الرقابة الإدارية بالإسكندرية وبالتنسيق بين مديرية الشباب والرياضة بالإسكندرية برئاسة الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة بالإسكندرية، ومديرية التربية والتعليم برئاسة دكتور عربي أبو زيد، وكلية التربية الرياضية بنين برئاسة دكتور محمد بلال، وكلية التربية الرياضية بنات برئاسة الدكتورة مها أمين.