«العمل» تعلن عن 5931 وظيفة في 39 شركة.. «رواتب تصل إلى 40 ألف جنيه»

دعت وزارة العمل، العديد من الشباب إلى التقديم على 5931 فرصة عمل في 39 شركة خاصة، داخل 11 محافظة خلال شهر نوفمبر المقبل، والتي أعلنت عنها الوزارة من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُصدرها كل 15 يوماً، تنسيقاً مع شركات قطاع خاص في عددِ من المحافظات.

وقالت وزارة العمل، في بيان لها، أنها تلقت طلبات بفرص عمل من 39 شركة قطاع خاص على مستوى 11 محافظة لشغل 5931 وظيفة خالية حتى الآن، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة ذوي الهمم، وذلك برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، وتصل إلى 40 ألف جنيه، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

فرص عمل للتقديم عليها في نوفمبر

ويمكن التقديم على فرص العمل المعلن عنها من اليوم وحتى نهاية نوفمبر 2023 المُقبل، ويمكن التسجيل للتقديم على الوظائف من خلال هذا الرابط https://www.manpower.gov.eg/

وتتوفر فرص العمل في 11 محافظة هي:

القاهرة، والجيزة ، وبورسعيد، والقليوبية، والغربية، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، ودمياط، والوادي الجديد، والفيوم

والتخصصات المطلوبة هي:

مهندسين كهرباء وميكانيكا، ومحاسبين، وصيدليين، ومساعد صيدلي، ومحضر طلبيات، ومدير فرع، ورئيس فريق، وأخصائي موارد بشرية، ومراقب جودة، وعمال إنتاج، وأفراد أمن، وعمال مخازن، وأخصائيين مشتريات، ومندوبين مبيعات، ومحصلين، ووسطاء تأمين، ومندوبين توزيع، وكافة أعمال الفندقة، وعمال خياطة بكافة الأقسام، وفنيين جميع التخصصات، وعمال نظافة، وتخصصات أخرى.

ووجه وزير العمل حسن شحاتة، جميع مديريات العمل بالمحافظات بتكثيف المُتابعة بعد الإعلان عن هذه الوظائف، وتحري الدقة والمصداقية، ومتابعة تلك الفرص لحين استلامها من جانب الراغبين في العمل، ومتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، وتحقيق الأمان الوظيفي للعامل.