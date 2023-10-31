موعد حفل مسلم في ساقية الصاوي.. «سعر التذكرة 250 جنيها»

يستعد المطرب مسلم لإحياء حفل غنائي جديد، على مسرح ساقية الصاوي، بعد فترة طويلة من التحضيرات.

ومن المقرر أن يقام الحفل يوم 11 نوفمبر المقبل، في تمام الثامنة مساءً، ويستمر لمدة ساعتين، كما تم طرح التذاكر بسعر موحد بلغ 250 جنيهًا، وبدأ الجمهور في حجز التذاكر.

نجاح أغنية «متزعليش» لمسلم

وطرح المطرب مسلم مؤخرا، أغنية جديدة بعنوان «متزعلش»، عبر موقع الفيديوهات الشهير «يوتيوب» وجميع المنصات الرقمية ومحطات الراديو، والتي تعتبر الأغنية الخامسة من ألبومه الجديد، إذ حققت أكثر من مليوني مشاهدة حتى الآن.

تفاصيل أغنية متزعليش لمسلم

الأغنية تجربة فنية جديدة، يتناول فيها المطرب مسلم، فكرة خوف الشخص من الارتباط، والدخول في علاقة حب جديدة، بعد ابتعاده لفترة طويلة، نتيجة تجارب صادمة أثرت عليه.