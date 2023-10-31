محافظ الدقهلية: عقوبات صارمة للمتعدين على الأراضي الزراعية

عقد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم، اجتماعا برؤساء المراكز والمدن والأحياء ومسئولي التعديات والإدارات الهندسية والمتغيرات المكانية ومسئولي الزراعة والتموين لمتابعة موقف التعديات على الأراضي الزراعية.

وقالت محافظة الدقهلية، في بيان، إنه يجري الاهتمام بحملات الإزالة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي بحصر المتغيرات المكانية بكافة المدن والقرى وتحديدها للقضاء على البناء المخالف واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين وخاصة التعديات على الأراضي الزراعية.

وأشارت المحافظة إلى أنه جرى التشديد من قبل المحافظ على الاهتمام بحملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وملفات التصالح والتقنين والبناء المخالف والمتغيرات المكانية والنظافة.

كما أكدت البدء في إزالة جميع التعديات على الأراضي الزراعية، اعتبارا من اليوم 31 أكتوبر الجاري، بجميع المراكز والمدن والأحياء على مستوى المحافظة، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية.

إزالة التعديات على الأراضي الزراعية

وأكدت محافظة الدقهلية إزالة التعديات في المهد وكافة الحالات الموجودة بجميع المراكز ومصادرة جميع مواد البناء ومعدات المقاول مصادرة بلا عودة، ويتم تحرير محاضر للمقاولين مثل المتعدين، واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

وشددت على ضرورة اتخاذ جميع الإجراءات القانونية وفقا للنموذج الوارد من وزارة التنمية المحلية وتسليم المحاضر لأقسام الشرطة فورا، ورفع جميع مخلفات الهدم والأنقاض بعد الإزالة وإعادة الأراضي التي تم إزالة التعدي عليها إلى سابق عهدها وزراعتها لتعود كما كانت.

عقوبات صارمة للمخالفين

وأوضحت محافظة الدقهلية، أنه يجري حرمان المتعدين على الأراضي الزراعية من كل الخدمات التموينية وخدمات الجمعيات الزراعية وكافة الخدمات الحكومية.