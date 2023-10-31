«القسام»: استهدفنا دبابة إسرائيلية في حي الزيتون.. ونفذنا كمينا ببيت حانون

أعلنت كتائب القسام، أنّها نفذت كمينا لجنود إسرائيليين في بيت حانون شمال قطاع غزة، واستهدفت دبابة إسرائيلية في حي الزيتون شمال غزة، حسب ما أفادت قناة القاهرة الإخبارية في نبأ عاجل عنها قبل قليل.

وكانت كتائب القسام أعلنت في وقت سابق، قصف مستوطنة سديروت ومستوطنة مفتاحيم في غلاف غزة برشقة صاروخية جديدة، كما جرى قصف حشد لقوات جيش الاحتلال الإسرائيلي في مجمع «أشكول»، وقاعدة «رعيم» العسكرية الإسرائيلية برشقة صاروخية.

يأتي ذلك في الوقت الذي يتواصل فيه العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة والأراضي المحتلة، والذي أوقع مئات الشهداء وآلاف الجرحى في صفوف الفلسطينيين، وأحدث دمارًا في منازلهم وممتلكاتهم وبالمؤسسات العامة والخاصة، كان أخرها استهداف مستشفى المعمداني في القطاع، وسقوط نحو 4 آلاف شهيد فلسطيني بينهم أطفال ونساء.