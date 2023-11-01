وظائف براتب 40 ألف جنيه للتقديم عليها في نوفمبر.. رابط التقديم

أعلنت وزارة العمل، عن توافر العديد من الوظائف يمكن التقديم عليها على مدار شهر نوفمبر الجاري، حيث يتوافر 5931 فرصة عمل في 39 شركة خاصة، داخل 11 محافظة.

وأعلنت وزارة العمل، من خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية، التي تُصدرها كل 15 يوماً، توافر فرص العمل المختلفة بالتنسيق مع شركات قطاع خاص في عددِ من المحافظات.

رابط التقديم على فرص العمل

ويمكن التقديم على فرص العمل المعلن عنها من اليوم وحتى نهاية نوفمبر 2023 المُقبل، من خلال هذا الرابط

https://www.manpower.gov.eg/

وكشفت وزارة العمل، أن الوظائف المتاحة ستكون برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، وتصل إلى 40 ألف جنيه.

وتتوفر فرص العمل في 11 محافظة هي:

القاهرة، والجيزة ، وبورسعيد، والقليوبية، والغربية، وأسيوط، وقنا، وسوهاج، ودمياط، والوادي الجديد، والفيوم

والتخصصات المطلوبة هي:

مهندسين كهرباء وميكانيكا

محاسبين

صيدليين

مساعد صيدلي

محضر طلبيات

مدير فرع

رئيس فريق

أخصائي موارد بشرية

مراقب جودة

عمال إنتاج

أفراد أمن

عمال مخازن

أخصائيين مشتريات

مندوبين مبيعات

محصلين

وسطاء تأمين

مندوبين توزيع

كافة أعمال الفندقة

عمال خياطة بكافة الأقسام

فنيين جميع التخصصات

عمال نظافة

تخصصات أخرى.