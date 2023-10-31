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خبير اقتصادي: دولة الاحتلال خسرت 7 مليارات دولار العام المالي الحالي بسبب الحرب

كتب:

مريم حنفي
02:00 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
غزة

غزة

قال وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، إن الحرب التي قامت بها إسرائيل بداية من الشهر الجاري على غزة لها تأثير متفاوت على كافة أطرافها، كما أنها تؤثر في المجتمع المحيط، ولكن الضرر الأكبر يقع على جانب الاحتلال الإسرائيلي، من خلال خسارة الموازنة الخاصة به في العام المالي الحالي ما يقرب من نحو 7 مليارات دولار، موضحا أن تلك الخسائر المباشرة الناتجة من الحرب في ظل أن هناك نتائج غير مباشرة قد تزيد إذا استمرت الحرب لفترات طويلة. 

تأثير الحرب على الاقتصاد الفلسطيني 

وأضاف جاب الله في تصريحات خاصة لـ"الوطن"، أن الاقتصاد الفلسطيني أصيب أيضا بأضرار كبيرة تتمثل في انهيار البنية التحتية، ولم يتوقف الضرر إلى هنا بل انتقل الأثر إلى المستوى العالمي، ولكن لم يكن بنسبة هائلة، لافتا إلى أن من الأضرار العالمية ارتفاع أسعار البترول بنحو 4%، كما اشترك ارتفاع أسعار الغاز أيضا بنسبة 5% مع عناصر أخرى، ليزيد من معدلات أسعار الطاقة المرتفعة وارتفاع أسعار النفط مما يزيد معاناة الاقتصاد العالمي.

تأثير الحرب على الاقتصاد العالمي 

وأوضح الخبير الاقتصادي أن القضية ليست في تأثير حرب غزة فقط على الاقتصادي العالمي، ولكن المشكلة الأكبر تتمثل في أن تأثيرات حرب غزة تأتي في الوقت الذي لازال فيه الاقتصاد العالمي يعاني من تداعيات كورونا، كما لازالت تداعيات كورونا تؤثر فيه وبالتالي يزداد الأمر صعوبة على الاقتصاد العالمي.

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