«تعليم القاهرة» توجّه بممارسة الرياضة في الحصص الأولى من اليوم الدراسي

تفقدت زينب عبدالفتاح، وكيل مديرية التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، مدرستي عمار بن ياسر الإعدادية، وعمار بن ياسر الرسمية للغات، للاطمئنان على حسن سير العملية التعليمية بهما، وفقا للتوجيهات بتكثيف المتابعات والجولات التفقدية لجميع مدارس القاهرة لمتابعة حسن سير العملية التعليمية بها، وحرصا منه على مصلحة أبنائه الطلاب لضمان وصول أعلى مستوى تعليمي لهم.

وشملت الزيارة، تفقد الفصول الدراسية وتابعت تفاعل الطلاب مع معلميهم، ونصحتهم بالجد والاجتهاد في المذاكرة والانتظام في الحضور للمدرسة للحصول على أعلى الدرجات وتحقيق التفوق.

وتفقدت عبدالفتاح، قاعات رياض الأطفال، حيث أشادت بالجهد التي تبذله معلمات رياض الأطفال في تربية وتعليم النشء الصغير باستخدام الوسائل التعليمية الممكنة، من «لوحات وأغاني تعليمية» لتوصيل المعلومات بسهولة ويسر لأبنائنا الصغار.

وتابعت حصص التربية الرياضية، حيث أكدت أهمية التربية الرياضية وممارسة الرياضة في الحصص الأولى من اليوم الدراسي لإمداد الطلاب بالقوة والنشاط، ومساعدتهم لاستكمال يومهم الدراسي بنشاط وتركيز، وتفقدت معامل الحاسب الآلي والتكنولوجيا ومعامل مناهل المعرفة والمكتبة، مؤكدة الاهتمام بالأنشطة التربوية المختلفة لما لها من تأثير واضح وكبير في توصيل المعلومات وثباتها عند أبنائنا الطلاب.

وتأكدت من اتخاذ الإجراءات الوقائية والاحترازية والأمنية للحفاظ على سلامة وأمن أبنائنا الطلاب من خلال متابعة حجرة الطبيب والزائرة الصحية.