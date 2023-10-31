«تضامن الشيوخ»: الدولة المصرية صرفت مليارات الجنيهات لتعمير سيناء

قالت الدكتورة رشا إسحق، أمين سر لجنة حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي بمجلس الشيوخ، إن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي إلى العريش وتفقده لعدد من المشروعات القومية دليل على أن مصر لن تُفرط في شبر من أراضي سيناء الغالية.

تطهير سيناء من براثن الإرهاب

وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن الدولة المصرية بذلت مجهودا كبيرا لتعمير أراضي سيناء منذ تولي الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقاليد الحكم، فضلا عن تطهير سيناء من براثن الإرهاب وجماعات الشر، موضحا أن مصر صرفت مليارات الجنيهات لتعمير سيناء، ولن تفرط بها مهما كلفها الأمر.

خطة تنمية سيناء تعزز الأمن القومي

وشددت على أن خطة تنمية سيناء التي تنباها الرئيس السيسي عززت الأمن القومي المصري، والقيادة السياسية عازمة على أن تصل سيناء بالدلتا والصعيد عبر المشروعات التنموية المختلفة التي أُنشئت في عهد الرئيس السيسي، كما أن الدولة خصصت 363 مليار جنيه لتنفيذ 303 مشروعات في مختلف مدن شمال سيناء، خلال 5 سنوات المقبلة، وذلك من أجل تحسين مستوى المعيشة لأبناء سيناء بحسب حديث رئيس الوزراء اليوم.

وتابعت:«أهالي ومشايخ سيناء لعبوا دورا محوريا خلال السنوات الماضية في الحرب على الإرهاب، وتطهير أرض الفيروز من أهالي الشر بجانب قواتنا المسسلحة التي نجحت في القضاء على الإرهاب».