رئيس تحرير مواقع «القاهرة الإخبارية»: نجحنا في فرض سيطرة القناة عالميا

«القاهرة الإخبارية» منبر إعلامي مستنير، يحمل مئات الكوادر الشابة، الذي كانوا عينًا على الحدث طيلة الأشهر المنقضية، إذ تحتفل اليوم، بمرور عام على انطلاقها، وعلى الرغم من كونها حديثة العهد، إلا أنها كانت الأقرب للأحداث كافة سواء المحلية أو العالمية.

تفاصيل السنة الأولى لانطلاق القاهرة الإخبارية

حفني وافي رئيس تحرير المواقع والتطبيقات الإلكترونية بالقاهرة الإخبارية، يتحدث عبر «الوطن»، عما جنته القناة الإقليمية، بعد مرور عامًا على خروجها للنور، بتأكيد أنها ولدت كبيرة، بسواعد كوادر شابة، بمعدل أعمار يتراوح بين أوائل العشرينات والثلاثينات.

«الوافي» أحد مؤسسي قناة القاهرة الإخبارية، يؤكد أنّ جميع العاملين داخل القناة خلف الكاميرات مصريين، إلى جانب ظهور بعض الإعلاميين من دول عربية مختلفة، أبرزها سوريا، السعودية، لبنان، الأردن وليبيا، إذ يعتبرها كوادر على أعلى مستوى وكانوا على قدر الحدث دائمًا.

وأكد أنّ القاهرة الإخبارية فرضت سيطرتها منذ الاختبار الأول: «أول اختبار لها كان القمة العربية في الجزائر، ثم قمة المناخ، ويليها أحداث السودان، وأخيرًا أحداث غزة التي كان لها السبق في تغطية العديد من الأحداث داخلها، لعل أبرزها الانفراد العالمي الذي حققته بتصوير لحظة الإفراج عن سيدتين محتجزتين، باعتبارها الوحيد التي نقلت الحدث ونقلته عنها قنوات عالمية».

«القاهرة الإخبارية» تعبر عن الموقف المصري

وأضاف: «خلال العام المنقضي، وُضعت القاهرة الإخبارية في أكثر من اختبار وتحد، واستطاعت أنّ تعبر عن الموقف المصري والرؤية الوطنية المصرية في العديد من الأحداث، فعلي سبيل المثال، نجحت القناة في إجراء أكثر من 30 حوارًا مع شخصيات سياسية وقادة ورؤساء أحزاب في السودان، قبل اندلاع الحرب الأخيرة، وكان الانحياز للشارع السوداني».

وفي أحداث غزة، عبرت عن رؤية مصر في رفض تهجير أهالي فلسطين، كما أبرزت إنجازات مصر في إدخال المساعدات، إلى جانب وضع مراسلين في غزة والضفة الغربية والقدس، لتصبح المصدر الأهم والأول والأفضل أقليميًا لنقل الحدث.