إجراء القرعة النهائية لمشروع الأمل ببورسعيد 7 نوفمبر.. 48 وحدة سكنية

أعلنت محافظة بورسعيد عن إجراء القرعة السابعة والنهائية لمشروع الأمل لعدد 48 وحدة من إجمالي 256، بعد تقدم الآلاف من أبناء بورسعيد للمشروع.

الانتهاء من مشروع الأمل بحي الضواحي

وأوضحت محافظة بورسعيد، في بيان، أنه تم الانتهاء من مشروع الأمل بحي الضواحي، مؤكدة أنه تم الإعلان عن المشروع في أكتوبر 2021 للمتقدمين من مشروع الإسكان التعاوني، ولم يتقدم حينها سوى 15 مواطنا فقط، كما تم تنفيذ قرعة لعدد 12 مواطنا من إجمالي 15 آخرين تسلموا وحداتهم السكنية بالفعل، وذلك ممن ينطبق عليهم شروط التمويل العقاري الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية.

وأكد محافظة بورسعيد أنها واصلت الإعلان عن المشروع بعد ذلك لجميع الشباب مواليد بورسعيد اعتبارا من شهر أبريل 2022، وتقدم على الرابط الخاص بالتقديم على الصفحة الرسمية لمحافظة بورسعيد 3427 شخصا، حيث انطبقت الشروط على 2439، ولم تنطبق الشروط على 988 من غير مواليد بورسعيد أو سبق حصولهم على وحدات سكنية، وقامت محافظة بورسعيد بإجراء 6 قرعة بإجمالي 118 وحدة سكنية تم تسليمها للمواطنين بالفعل.

وأعلنت محافظة بورسعيد أنه سيتم إجراء القرعة النهائية والسابعة لمشروع الأمل لـ48 وحدة سكنية متبقية، من 256 وحدة سكنية بالمشروع، وذلك يوم الثلاثاء القادم 7 نوفمبر 2023.

خصم 10% على ثمن الوحدة

وأشارت إلى أنه بناء على رغبة المواطنين وكما ورد بالإعلانات التي نشرت على الصفحة الرسمية للمحافظة، بشأن تسديد ثمن الوحدات بنظام الكاش للاستفادة بنسبة الخصم 10% واختيار الوحدة دون إجراء القرعة، تم التصديق لنحو 90 وحدة سكنية بنظام الكاش.

ووجهت محافظة بورسعيد من يرغب من المتقدمين السابقين ولم يحالفهم الحظ في إنهاء إجراءاتهم البنكية وإجراء قرعة واستلام وحدة بمنطقة الأمل، أن يتقدم للمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين بالمحافظة، للتحويل من مشروع الأمل لمشروع النورس.