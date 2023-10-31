إزالة 33 حالة تعد على الأراضي الزراعية في قرى البلينا بسوهاج

أعلن اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، عن قيام الوحدة المحلية لمركز ومدينة البلينا بإزالة 33 حالة تعد على الأراضي الزراعية بنطاق المركز، وذلك تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بشأن الحفاظ على الأراضي الزراعية، وتكثيف الحملات لمنع وإزالة التعديات عليها، ومتابعة مستمرة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

حملات مكثفة لإزالة البناء المخالف

وأوضح حسين حبارير رئيس مركز ومدينة البلينا، أنه تم القيام بحملات مكثفة، أسفرت عن إزالة 10 مخالفات بناء على الأراضي الزراعية بمساحة 12 قيراطا، وإزالة 6 حالات لتعديات بقرى أولاد عليو وبني حميل، كما تم إزالة 4 حالات بقرى الحلافي وبرخيل على مساحة 4 قراريط.

إزالة تعديات بقرية الساحل

كما تم إزالة فورية وردم قواعد خرسانية بقرية الساحل بحري على مساحة 2 قيراط مع مصادرة مواد البناء، وإزالة حالتي تعد بأساسات خرسانية على مساحة 3 قراريط بقرية السمطا، وإزالة 10 حالات تعدي خارج الحيز العمراني بمجلس قروي أولاد عليو وبرديس ومنشأة برديس وأبيدوس.