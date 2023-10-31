40 عملا فنيا في معرض «figure» بالمهندسين الأحد المقبل

يفُتتح بجاليري قرطبة بالمهندسين، المعرض الجماعي «figure»، الذي يضم 4 فنانين تشكيليين من أجيال مختلفة في التصوير، ويضم المعرض، 40 عملا فنيا من أحدث ما أنتج الفنانين المشاركين، ونُفذت الأعمال بخامات مختلفة كالزيت والأكريلك والفحم ،وكذلك تتنوع أحجام الأعمال بين اللوحات كبيرة الحجم والصغيرة، وذلك مساء الأحد المقبل 5 نوفمبر، ويستمر المعرض حتى 25 نوفمبر.

تفاصيل معرض «figure»

وأضاف محمد الجبالي، مدير جاليري قرطبة لـ«الوطن»، أنّ المعرض يعد تجربة مختلفة لفنانين لديهم تجارب جادة في رسم الموديل أوالجسد البشرى كل منهم بأسلوبه الخاص، ليأتي في النهاية مشهد فني متفرد ومختلف.

وتابع: «سنجد أعمال أسماء خوري التي تهتم بالمرأة وتعبر عنها وتناقش قضاياها، لكن هذه المرة نساء أسماء من الطبقات البسيطة الكادحة، يغلب عليهن المعاناة الممزوجة بالرضا، دون أن ينقص التعب والشقاء من جمالهن الداخلي والخارجي شيئًا».

التصوير الزيتي

والمعروف أنّ أسماء خوري، إحدى أهم الفنانات اللاتي أشتهرن برسم البورترية وتفوقن فيه حتى حققت نجاحا ملحوظا وبصمة تعرف بها أعمالها، أما الفنان السكندري ميشيل معلوف، فإضافة إلى أنه أحد أعمدة فن الكوميكس (القصص المصورة) في مصر والوطن العربي، وله تاريخ وباع طويل في هذا المجال، إلا أنّ أعماله التأثيرية في التصوير الزيتي لا تقل أهمية، فهو امتداد لجيل العظماء في فن المنظر «اللاند سكيب» مثل كامل مصطفي وحسني البناني وغيرهم، والجديد في هذا المعرض بالنسبة لمعلوف، هو رسم الفيجر «الموديل البشري» بأسلوب تأثيري ساحر ولمسات قوية وضربات فرشاة محكمة، وهذه هي المرة الأولى التي يتناول فيها لوحات لها نفس الطابع.

ويقدم الجاليري، اثنين من الشباب الموهوبين اللذان لم تمض إلا سنوات قليلة على تخرجهما من كلية فنون جميلة بالأقصر، وهما فيلوباتير حليم الذي يعرض مجموعة لوحات عن الفيجر متأثر فيها بالفن الفرعوني الذي استطاع استلهامه في أعماله بنجاح حتى وصل إلى أسلوبه الخاص وتجربته الخالصة، والفنان الثاني هو محمد إيهاب بافرو، ويعبر في هذا المعرض عن مجموعة حالات وانفعالات نفسية خاصة، مستخدما الموديل كوسيط للتعبير عن هذه الحالة الإنسانية.