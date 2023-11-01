مواطنة بشمال سيناء: سنوات التهميش انتهت ونعيش عصر التنمية

قالت حسناء الشريف أمينة المرأة بحزب حماة الوطن، وإحدى القيادات السيناوية الشابة بشمال سيناء، إن زيارة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي أمس، أدخلت سعادة كبيرة على قلوبهم، خاصة أن المنطقة عانت كثيرا من الإهمال.

اهتمام كبير من القيادة السياسية بسيناء

وأضافت «الشريف»، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هناك اهتمام بالغ من القيادة السياسية بأهالي سيناء، من خلال ضخ المليارات في المشروعات التنموية في مدن وقرى المحافظة.

وأوضحت أن أولوية إعمار سيناء سوف تكون لأهالي سيناء، بحسب ما أعلن رئيس الوزراء، وهذا يزيد من أهمية المشروعات المقامة في سيناء، واستفادة الشباب من أهالي سيناء منها بشكل مباشر وغير مباشر.

فترة العوض

وشددت على أن الفترة الحالية هي «العوض» لأهالي سيناء، لما عانوه وانتظروه الفترة الماضية، والفترة المقبلة ستكون فترة تنمية حقيقية بجميع مراكز المحافظة، وهي أهم الرسائل التي نقلها رئيس الوزراء من القيادة السياسية لأهالي سيناء.

ولفتت إلى أن التكاتف والتعاون المثمر بين جميع أجهزة الدولة من أجل التنمية، هي أيضا رسالة طمأنينة لسكان المنطقة، بأن مرحلة الأعمار الحقيقي قد بدأت وعجلة التنمية لن تعود للوراء، مشيرة إلى أنه كان للمرأة دور قوي المرحلة الماضية بإشراكها بجميع مناحي الحياة، وأن دورها الأقوى سوف يكون المرحلة القادمة بعد ان أعلنت الحكومة إشراكها أيضا في زرع بذور التنمية في مجالات عديدة.