فرص عمل بمحافظة الغربية.. المميزات والشروط

أعلنت مديرية العمل بمحافظة الغربية، عن فرص عمل وذلك خلال نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُصدرها وزارة العمل كل 15 يوماً تنسيقاً مع شركات قطاع خاص، في عدد من التخصصات، منها لذوي القدرات الخاصة، وذلك برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

وطالبت مديرية العمل بالغربية، الشباب الراغبين في العمل، بسرعة التقديم على تلك الفرص عليها من اليوم وحتى نهاية نوفمبر 2023، المُقبل، وأن الوظائف متوفر بها تطبيق الحد الأدنى للأجور، وذلك برواتب تبدأ من 3000 جنيه شهريا ، فضلا عن التأمين الصحي والاجتماعي.

مواجهة البطالة

وأوضحت أن ذلك يأتي في إطار تنفيذ خطة الوزارة لرعاية وتدريب وتشغيل الشباب ومنهم ذوي الهمم، وإلزام المنشآت بتشغيل 5% من إجمالي عمالها من ذوي القدرات الخاصة تنفيذاً للقانون رقم 10 لسنة 2018، ولتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بدمجهم في سوق العمل، وفي إطار خطة الدولة لمواجهة البطالة.

وطالبت مديرية العمل بالغربية، الشباب الراغبين في الحصول على فرص عمل، سرعة التقدم، لها، وأن هناك متابعات من المديرية للتأكد أن راغب العمل حصل على فرصة العمل المناسبة له، وتحِري المصداقية في نشر فرص العمل، والتأكد من تطبيق الحد الأدنى للأجور.

بيانات الوظائف

وجاءت بيانات الوظائف التي أعلنت عنها مديرية العمل بنطاق محافظة الغربية، ضمن نشرة التوظيف نصف الشهرية ،التي تُصدرها وزارة العمل كل 15 يوماً، كالتالي:

مصنع ملابس مرسى حمدي عزبة بركات - قطور - الغربية

الرقم التأميني: 2565257

المدير المسؤول: أ. مرسي حمدي

تليفون: 01005243782

عدد: 5 عمال عاديين

الشروط: مؤهل أو بدون

السن: 18 عاما فأكثر من الجنسين