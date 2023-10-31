إزالة 23 حالة تعد على الأراضي الزراعية بمراكز الغربية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، أنه لن يسمح بأي تقاعس أو تهاون في مواجهة التعديات على الأراضي الزراعية والتعامل بكل حسم مع أي مخالفات على الأراضي الزراعية ومحاسبة المتعدي والمقاول والمهندس وكل من يثبت تورطه من الموظفين في أي جهة بالدولة، مشيرا للتصدي بكل قوة ومحاسبة المقصرين بكل شدة باعتبار أن الأرض الزراعية هي مستقبل الأجيال القادمة من خلال توفير الغذاء لهم، مضيفا أن جهود الدولة تستهدف الحفاظ على الرقعة الزراعية، جاء ذلك خلال متابعته لتنفيذ الحملة المكبرة التي قامت بها المحافظة منذ الصباح الباكر لإزالة التعديات على الأراضي الزراعية بالمحافظة.

متابعة تنفيذ الحملة

وتابع محافظ الغربية، أنه من خلال مركز السيطرة الموحد للشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة بالديوان العام يتم متابعة إزالة التعديات عن طريق اتصال مرئي مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء من خلال شاشات وأجهزة تكنولوجية حديثة تنقل الموقع والأحداث فعليا، للوقوف على ما يتم خلال عملية الإزالة.

وقام مركز ومدينة المحلة بالإزالة الكلية لعدد 11 حالة بقرية بشبيش، كما قام مركز كفر الزيات بإزالة حالتين، الأولى عبارة عن تشوينات بازلت أسفلت على أرض زراعية، وتم حرث الأرض وإعادة زراعتها بقرية كفر ديما، والحالة الثانية إزالة تشوينات على مساحة فدان و15 قيراطا بقرية دقرن.

وقام مركز ومدينة طنطا بإزالة حالتين، الأولى عبارة عن تشوينات أتربة بقرية خرسيت، وجار حرث الأرض، والثانية إزالة تشوينات بقرية كفر الحماة التابعة لمحلة مرحوم.

إزالة تعديات في بسيون

وقام مركز ومدينة زفتى بإزالة حالتين، الأولى إزالة تعد عبارة عن تشوينات زلط ورمل بقرية دمنهور الوحش بوجود الشرطة، والثانية إزالة سور من البوص وقوائم حديد بدمنهور الوحش.

وقام مركز ومدينة بسيون بإزالة حالتين، الأولى عبارة عن تشوينات أتربة على مساحة 190مترا بقرية تجريج، والثانية إزالة ورشة كاوتش بقرية مشال.

أما في مركز ومدينة السنطة تمت إزالة حالتين، الأولى إزالة تشوينات طوب على فدان وسبعة قراريط عبارة عن مصنع طوب بقرية كفر الحاج داود، والثانية تم إزالة تشوينات بمساحة قيراط و7 أسهم بقرية بلاي التابعة لمیت یزید.

وفي مركز قطور تم إزالة حالتي بناء مخالف، الأولى إزالة تشوينات على أرض زراعية بجوار الطريق الدولي، والثانية إزالة في المهد لسور مخالف بطول 20 متر طولي وارتفاع 3 أمتار بعزبة العرب التابعة لبلتاج.