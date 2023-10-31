عضو بـ«الشيوخ»: جاهزون للتضحية بكل غال للحفاظ على سيادة البلاد

قال الدكتور محمد صلاح البدري، عضو مجلس الشيوخ، إن زيارة رئيس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولي إلى سيناء تمثل رسالة قوية للعالم بأكمله بأن الدولة المصرية ملتزمة بحماية جميع أجزاء أرضها، وملزمة وجاهزة للتضحية بكل ما هو غالٍ من أجل الحفاظ على سيادة البلاد وحماية حدودها مهما كلفها الأمر من مجهود.

وأضاف «البدري» في بيان له، أن زيارة مدبولي لسيناء تؤكد أننا لن نُفرط في ذرة رمل واحدة من أراضي سيناء ولكننا مستمرين لتنمية سيناء بشكل كامل، كما أن رسائل رئيس الوزراء أكدت للعالم بأكمله أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية أو تهجير الفلسطينيين من أرضهم على حساب مصر.

سيناء شهدت تطورات غير مسبوقة في عهد السيسي

وأوضح أن سيناء شهدت تطورات غير مسبوقة مثلت عبورا جديدا بمفهوم العصر الحديث، مشيدا بما أكده المهندس مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بالاعتماد على أهالي سيناء في تنفيذ المشروعات التنموية تحت رعاية الدولة المصرية، الأمر الذي يساهم في التخطيط الجيد والمنظم لكافة المشروعات التي ستنفذها الدولة على أراضي الفيروز.

الدولة المصرية تمضي بخطى واسعة نحو تنمية سيناء

واختتم حديثه بأن ما حدث في سيناء منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي من تنمية غير مسبوق، إذ حرص الرئيس السيسي على القضاء على الإرهاب وإقامة المشروعات التنموية لأهالي سيناء، فضلا عن أن الدولة المصرية تمضي بخطى واسعة نحو تنفيذ استراتيجيتها الوطنية لتنمية سيناء.