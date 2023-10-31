«الأرصاد الجوية»: لدينا 120 محطة رصد على مستوى الجمهورية

أكد اللواء هشام حسن طاحون، رئيس الهيئة العامة للأرصاد الجوية، وجود ربط مع قطاع الأزمات في مجلس الوزراء، لا سيما وأن دوره مرتبط مع غرف العمليات في المحافظات.

جاء ذلك خلال جلسة استطلاع ومواجهة عقدتها لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب برئاسة الدكتور عبد الهادي القصبي، اليوم، بشأن مراكز الإغاثة على مستوى جمهورية مصر العربية، وكيفية مواجهة الأزمات والكوارث، وكيفية توقع حدوثها، بحضور الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، وممثلي الوزارة وبعض الوزارات الأخرى منها التخطيط والمالية والتموين والتنمية المحلية والطيران المدنى والموارد المائية والري والشباب والرياضة والصحة.

الأرصاد: دورنا مهم جدا في الأزمات والكوارث

وقال إن هناك دقة كبيرة في التعامل، ويوجد في الهيئة واحد من الخبراء المتخصصين في الأرصاد مسؤول عن محافظة 24 ساعة، ودورنا مهم جدا في الأزمات والكوارث والإنذار المبكر، ومصر من أوائل الدول التي ساهمت في المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، وعندنا 120 محطة على مستوى الجمهورية، يتم تجميع البيانات منها ومعالجتها وتحليل الخرائط ومنها يجرى عمل التنبؤ، والمعلومات التي تصدر عن الهيئة تكون دقيقة جدا.

التنبؤ وجمع المعلومات

وأشار «طاحون» إلى أنه في حالة وجود أي أحداث تتعلق بالطقس والمناخ والأمطار والأحوال الجوية وغيرها، الهيئة تتعامل قبلها بوقت كافٍ في التنبؤ وجمع المعلومات حتى الوصول لمعلومات دقيقة، ونبدأ في الإنذار المبكر.