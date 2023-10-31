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الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا توقع بروتوكول تعاون مع جامعتي الفيوم والنيل الأهلية

كتب:

محمد مجدي
05:30 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
القوات المسلحة

القوات المسلحة

في إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على تبادل الخبرات العلمية والعملية ودعم الأنشطة البحثية بين القوات المسلحة والجامعات المصرية وتحقيق أقصى درجات التعاون المثمر في شتى المجالات، وقعت الأكاديمية العسكرية للدراسات العليا والاستراتيجية بروتوكول تعاون مع كل من جامعة الفيوم وجامعة النيل الأهلية، وذلك بحضور اللواء أح أشرف محمـد فارس مدير الأكاديمية، والأستاذ الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم والأستاذ الدكتور وائل عقل رئيس جامعة النيل الأهلية.

ويهدف البروتوكول إلى الاستعانة بخبرات الأكاديمية في موضوعات ذات الاهتمام المشترك وخاصة الموضوعات الاستراتيجية والأمن القومي المصري، وكذلك التعاون المشترك والاستعانة بالخبرات بين الجانبين في موضوعات مرتبطة بالبحث العلمي وتأهيل الكوادر البشرية، وكذا عقد دورات تدريبية مشتركة يحاضر بها عدد من الخبراء في مختلف المجالات البحثية.

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محمد مجدي
بقلم محمد مجدي

مسئول ملفات مجلس الوزراء، والقوات المسلحة، ووزارة الإنتاج الحربي، والهيئة العربية للتصنيع بجريدة الوطن، درست الإعلام تخصص صحافة، وحاصل على عدة دراسات في مجال الأمن القومي.