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طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي عبر موقع الهيئة الوطنية

كتب:

محمد سعيد الشماع
06:51 م | الثلاثاء 31 أكتوبر 2023
الانتخابات - صورة تعبيرية

الانتخابات - صورة تعبيرية

أتاحت الهيئة الوطنية للانتخابات من خلال موقعها الرسمي على شبكة الإنترنت، طريقة معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي لكافة المواطنين من جميع المحافظات على مستوى الجمهورية، بخطوات سهلة تستعرضها «الوطن» بالتفاصيل من خلال السطور التالية.

خطوات معرفة لجنة الانتخابات بالرقم القومي

ومن أجل معرفة لجنة الانتخابات عن طريق الرقم القومي يجب اتباع الخطوات التالية:

1 - يجب عليك في البداية فتح الموقع الرسمي للهيئة الوطنية للانتخابات، والذي يمكن الوصول إليه من خلال هذا الرابط.

2 - تظهر الصفحة الرئيسية للموقع، ثم يجب الضغط على أيقونة باسم «استعلم عن موقفك الانتخابي».

3 - سيظهر بعدها الصفحة المخصصة لمعرفة لجنة الانتخابات.

4 - يجب ملء البيانات المطلوبة وهي كتابة الرقم القومي للشخص المكون من 14 رقم في الخانة المخصصة له.

5 - الضغط على أيقونة باسم «استعلم».

6 - سيظهر على الفور كافة المعلومات المطلوبة عن مكان اللجنة الانتخابية.

موعد الانتخابات الرئاسية 2024

وحسب الجدول الزمني الذي حددته الهيئة الوطنية للانتخابات، فإنه من المقرر أن يتم إجراء الانتخابات الرئاسية 2024 خارج مصر أيام 1 و2 و3 من شهر ديسمبر المقبل، على أن تجرى الانتخابات في مصر 10 و11 و12 من الشهر ذاته.

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