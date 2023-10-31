«مستقبل وطن» بالجيزة يطلق مبادرة «أركان الحياة» لدعم ذوي الهمم

أطلقت أمانة حزب مستقبل وطن بالطالبية التابعة لمحافظة الجيزة، مبادرة جديدة لدعم ذوي الهمم تحمل شعار «أركان الحياة» شملت عددًا من الفعاليات التي تلبي احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة وذويهم.

حزب مستقبل وطن بمحافظة الجيزة

وقالت إيمان كمال، أمينة الدمج المجتمعي لذوي القدرات الخاصة بالطالبية، إن مبادرة «أركان الحياة» التي استقبل فعالياتها مقر أمانة الحزب انطلقت بتنظيم ندوة توعوية ذات عدة محاور منها التغذية العلاجية وعلاقتها بالصحة الجسدية والنفسية وآليات التواصل والإرشاد الأسري والتربوي ودعم المرأة وأنشطة ترفيهية مختلفه للكبار والأطفال، وكذلك تم تنفيذ جلسة يوجا علاجية في نهاية الفعاليات لتفريغ الطاقة السلبية وتجديد طاقة الجسد.

الهيئة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا

أشارت أمينة الدمج المجتمعي إلى أنّ المبادرة التي أقيمت تحت رعاية عصام شلتوت أمين الحزب بالطالبة وأحمد المرصفاوي أمين التنظيم، شارك في تنفيذها نخبة من المدربين المعتمدين من الهيئة الأمريكية للعلوم والتكنولوجيا والأخصائيين في مجالات مختلفة برئاسة الدكتورة وجدان المنشاوي رئيس مبادرة أركان الحياة، والمدربين والاخصائيين الدكتورة ريهام حمدي، المدرب الدولي المعتمد، والدكتورة جهاد سعيد استشاري العلاج المعرفي والمدربين ولاء زكريا وعلا مجدي وحنان سالم ومصطفى محمود وروان كبريت.

وشارك في تنظيم المبادرة مع أمينة الدمج المجتمعي لذوي الاحتياجات الخاصة بعض الأمانات التى حرصت بالتواجد والمشاركة ومنها أمانة المرأة حنان الغزاوي وأمانة الثقافة والفنون إيمان رمضان وأمانة المتابعة محمد محمد احمد وأمانة الصناعة والتجارة شيماء فكري، وأمانة السياحة والآثار إلينا صفوت.

جاء ذلك في إطار السياسة العامة التي ينتهجها حزب مستقبل وطن لدعم مؤسسات الدولة المصرية من خلال إطلاق المبادرات وتنظيم الفعاليات لتلبية احتياجات المواطنين في مختلف المجالات وتفعيلًا للمبادرة الرئاسية «قادرون باختلاف».