دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية لفرق الجوالة في مركز شباب أبو زيادة بكفر الشيخ

نظمت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة كفر الشيخ، دورة تدريبية عن الإسعافات الأولية للفرق الكشفية بمركز شباب أبو زيادة التابع لإدارة شباب دسوق، بمشاركة أعضاء عشائر الجوالة والجوالات بمراكز شباب «الشباسية، والبستاوى، وأبو زيادة نويش»، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

مفهوم الإسعافات الأولية

وأوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أنّ الدورة التدريبية تضمنت تعريف مفهوم الإسعافات الأولية، وأهميتها، من هو المسعف، ومهامه في بداية الإصابة، ومحتويات شنطة الإسعافات الأولية، وطرق التقييم المبدئي للمصاب والاعتناء بالعلامات الحيوية للمصاب، والتنفس، ونبض وكيفية عمل التنفس الصناعي، والتعامل مع إصابات «الكسور، والحروق، والجروح، والإغماء، وضربات الشمس، وإنعاش القلب، ووضع الإفاقة، وطرق التعامل السليم معها وتطبيقات عملية على الإسعافات الأولية، وطرق عمل الجبائر».

الدورة التدريبية لأعضاء فرق الجوالة

وقدمت الدورة التدريبية لأعضاء فرق الجوالة بمراكز شباب دسوق، بإشراف مصطفى غريب، وكيل المديرية للشباب، متابعة تنفيذ صبحي عبد العزيز، مدير الإدارة العامة للشباب، والدكتور فوزى حسيب، مدير إدارة المشروعات، والقائد عبد الفتاح الوكيل، المنسق الكشفي بالمديرية.