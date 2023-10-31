الفصائل الفلسطينية: سنطلق سراح بعض المحتجزين الأجانب في الأيام المقبلة

أعلنت الفصائل الفلسطينية أنها أبلغت الوسطاء أنها ستطلق سراح بعض المحتجزين الأجانب في الأيام المقبلة وفقًا لبنأ عاجل قبل قليل عبر قناة «القاهرة الإخبارية».

وأدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، الاستهداف الإسرائيلي اللا إنساني الذي طال مربعا سكنيا بمخيم جباليا، مما أسفر عن سقوط ما يزيد على 400 مدني ما بين شهيد وجريح، وفقاً للتقديرات الأولية.

وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة عدوان الاحتلال الإسرائيلي المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ووصلت أعداد الشهداء إلى 8610 شهداء، بينما تجاوز المصابون أكثر من 23 ألف جريح، وسط توقعات بزيادة الأعداد بسبب عنف عدوان الاحتلال الإسرائيلي وقصفه المتواصل على المدنيين في غزة.