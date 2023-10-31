وضع حجر أساس تجمعات حضرية في سيناء.. التصميم بمشاركة الأهالي

قام الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، خلال زيارته أمس لمحافظة شمال سيناء برفقة عدد من الوزراء ومحافظ شمال سيناء والسياسيين وشيوخ وعواقل سيناء، وحشد كبير من أبناء سيناء، بوضع حجر أساس عدد من التجمعات التنموية الحضرية، منها التجمع التنموى الحضرى ومزرعة بقرية العجراء، الذى يشمل تنفيذ 200 وحدة سكنية بمركز رفح.

وضع الدكتور مصطفى مدبولى حجر أساس التجمع التنموى بالجورة بمركز الشيخ زويد، ويتضمن تنفيذ 830 منزلاً بدوياً لاستيعاب 3317 نسمة.

وأوضح العرض التقديمى الذى استعرضه رئيس الوزراء أثناء الزيارة أن خطة التطوير الاستراتيجى لشمال سيناء تشمل تنفيذ مراحل جديدة من مدينتى رفح الجديدة وبئر العبد الجديدة، وتجمعات تنموية حضرية، بالإضافة إلى الإسكان البديل، باستثمارات تصل إلى 114.6 مليار جنيه خلال الفترة من أكتوبر 2023 وحتى يونيو 2030 وتشمل تنفيذ 35 ألف وحدة سكنية.

رئيس الوزراء: إنشاء 21 تجمعاً تنموياً تستوعب 69 ألف نسمة فى 4 مدن.. و114.6 مليار جنيه استثمارات لتنفيذ 35 ألف وحدة سكنية

وأكد «مدبولى» أن المخططات التنموية الحضرية التى سيتم تنفيذها تتمثل فى إقامة 21 تجمعاً تضم 17.4 ألف منزل بدوى، لاستيعاب 69 ألف نسمة، فى رفح، والشيخ زويد، والعريش.

وأضاف أنه من المخطط تنفيذ المرحلتين الأولى والثانية من مدينة بئر العبد الجديدة على مساحة 2700 فدان، لاستيعاب 50 ألف نسمة، وتتضمن مناطق إسكان بنوعيها، ومناطق خدمات، وحى الصيادين وأنشطة استثمارية، وحدائق ومناطق مفتوحة وأنشطة ترفيهية، بالإضافة إلى مشروعات سياحية وحديقة مركزية ويشمل المخطط تنفيذ المرحلة الثانية من مدينة رفح الجديدة، حيث تم فى المرحلة الأولى تنفيذ 4352 وحدة سكنية، ومن المخطط البدء فى المرحلة الثانية من خلال إقامة 9248 وحدة سكنية أخرى واستكمال منطقة المنشآت الخدمية.

وأوضح رئيس الوزراء أنه تم خلال الفترة الماضية تنفيذ 11 تجمعاً تنموياً فى شمال ووسط سيناء من منازل بدوية فى بئر العبد، ونخل، والحسنة، وإسكان اجتماعى فى مناطق أخرى، لافتاً إلى أنه تم التوافق على أن يكون هناك 21 تجمعاً، مقسمة على 3 مراكز رئيسية، بواقع 6 تجمعات فى رفح لاستيعاب 37 ألف نسمة و11 تجمعاً فى الشيخ زويد لاستيعاب 27 ألف نسمة، و4 تجمعات فى العريش لاستيعاب 5 آلاف نسمة، وسيتم تخطيطها بصورة تراعى الطابع البدوى المعتاد، وتم التصميم والتخطيط بمعرفة أبناء المنطقة لتنفيذه بصورة تلائم الطبيعة والخلفية الثقافية والحضارية لأهالى المنطقة. وأكد «مدبولى» أن هذه المشروعات سيتم تنفيذها بسواعد أبناء سيناء تحت الإشراف الكامل للدولة، حتى نضمن أن تخرج بالطريقة المنشودة المتمثلة فى تجمعات حضارية على أعلى مستوى.