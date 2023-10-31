استشاري نفسي: الغضب كان سبب نصرنا في أكتوبر 73

قال الدكتور أحمد هارون، مستشار الصحة النفسية والعلاج النفسي وعضو الجمعية العالمية للصحة النفسية، إنَّ متابعة الأخبار عن الحرب بشكل يومي ولكن مع الألم والتأثر النفسي وحبس الدموع وطاقة الغضب، قد يجعل الشخص يعاني من إرهاق شديد واضطرابات النوم ما يؤثر على عمله وحياته، وهو ما لا نريده.

«هارون»: التأثر بمشاهد الحرب يجب ألا يضعفنا نفسيا

وأضاف «هارون»، خلال استضافته ببرنامج «الحياة اليوم، تقديم الإعلامية لبنى عسل، والمُذاع على شاشة «قناة الحياة»، أنَّ البعض تأثر بـ مشاهد الحرب والمجازر الإنسانية وأثرت على أدائه وعمله: «بتصحى من النوم مهدود ومتكسر نفسيا.. وكأنك منمتش ولا ساعة.. مشتت في شغلك ومكتئب ويومك ملغبط وعلاقاتك ساءت.. كده العدو نجح في تدمير مباني غزة وشخصيات العرب اللي مدخلوش غزة لسه».

نشر طاقة الهوان والضعف والذل هدف العدو

وتابع مستشار الصحة النفسية: «نشر طاقة الهوان والضعف والذل بمختلف الدول العربية أبرز أهداف الحرب النفسية للعدو»، موضحا أنَّ هناك فرق بين الغضب والطاقة السلبية بقوله: «الغضب ليس طاقة سلبية، ولكن الذل والهوان والإنكسار والضعف كذلك.. والغضب قد يتحول لطاقة إيجابية مثلما حدث في حرب 73 وانتصار الجيش المصري ونجاحه في استرداد أرضه ورفع الروح المعنوية بعد هزيمة في 67».