المتحدث باسم الخارجية الأمريكية: نتمسك بحل الدولتين على أساس حدود 1967

أفادت قناة القاهرة الاخبارية، في نبأ عاجل، بأن المتحدث باسم الخارجية الأمريكية، أكد أن حل الدولتين على أساس حدود 1967، هو الحل الأمثل للنزاع بين الفلسطينيين والإسرائليين.

أوضح المتحدث باسم الخارجية الأمريكية ماتيو ميلر، أن واشنطن بعثت برسالة إلى حزب الله وأطراف إقليمية أخرى بأن عليهم ألا يدخلوا في الصراع الدائر بين إسرائيل والفلسطينيين، مشيرًا إلى أن على إسرائيل تحمل مسؤولية تنفيذ عملياتها العسكرية بطريقة تحمي المدنيين.

وأدانت مصر بأشد العبارات في بيان صادر عن وزارة الخارجية، اليوم، الاستهداف الإسرائيلي اللا إنساني الذي طال مربعا سكنيا بمخيم جباليا، ما أسفر عن سقوط ما يزيد على 400 مدني ما بين شهيد وجريح، وفقاً للتقديرات الأولية.

ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحىوأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، ارتفاع حصيلة الشهداء والجرحى من أبناء الشعب الفلسطيني نتيجة عدوان الاحتلال المتواصل على قطاع غزة والضفة الغربية، ووصلت أعداد الشهداء إلى 8610 شهداء، بينما تجاوز المصابون أكثر من 23 ألف جريح، وسط توقعات بزيادة الأعداد بسبب عنف عدوان الاحتلال وقصفه المتواصل للمدنيين في غزة.