عضو بـ«الشيوخ»: قصف جباليا جريمة ضد الإنسانية.. ويجب محاسبة الاحتلال

أدانت النائبة ريهام عفيفي عضو مجلس الشيوخ، انتهاكات دولة الاحتلال داخل قطاع غزة.

وقالت في تصريحات صحفية، إن العالم يجب أن يتحرك ضد الجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال داخل قطاع غزة وآخرها الانتهاكات غير الإنسانية التي ارتكبت ضد المواطنين العزل في مخيم جباليا.

سقوط مئات الشهداء والجرحى في جباليا

وأشارت إلى أن هذة الجريمة راح ضحيتها المئات من الشهداء والجرحي من الأطفال والنساء وكبار السن، في وقت تقف به العديد من الدول الكبري في مشهد المتفرج.

وشددت «عفيفي» على أن ما يشهده قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر حرب إبادة جماعية وهو ما يتطلب من المجتمع الدولي التدخل لوقف هذا النزيف.

«عفيفي» تشيد بدور مصر تجاه القضية الفلسطينية

وأشادت بالدور المحوري الذي تلعبه مصر تجاه القضية الفلسطينية ورفض التهجير القسري للشعب الفلسطيني من أرضه.

وأكدت أهمية دعوة مصر وحثها لجميع الدول والأطراف الدولية لإدانة هذه الاعتداءات بشكل قاطع، والعمل على الوقف الفوري لها، واضطلاع المجتمع الدولي بمسؤوليته تجاه توفير الحماية اللازمة للمدنيين الفلسطينيين.