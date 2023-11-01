برلماني: استهداف المدنيين في مخيم جباليا يعكس قبح النوايا الإسرائيلية

أدان الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب، المجزرة البشعة التي ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق المدنيين في مخيم جباليا شمال قطاع غزة، والذي أسفر عن استشهاد أكثر من 400 فلسطيني.

وأشار «محسب»، في بيان له، إلى أن قوات الاحتلال ألقت 6 قنابل، إجمالي وزنها 6 أطنان من المتفجرات، وهو ما يفسر حجم الجريمة التي تم ارتكابها على مسمع ومرأى من العالم، والذي لا يحرك ساكنا من أجل وقف هذه المجازر التى كانت سببا في انهيار القيم الإنسانية التى أسسها العالم على مدار عقود طويلة.

استهداف المدنيين في غزة

وقال «محسب»، إن استمرار إسرائيل في استهداف المدنيين يعكس إصرارها على تنفيذ مخططها بتهجير الفلسطينيين من غزة إلى سيناء، وهي الخطوة التي تهدف من خلالها تل أبيب إلى تفكيك القضية الفلسطينية برمتها، إضافة إلى تنفيذ خططها التوسعية في المنطقة، وهو ما يؤكد قبح النوايا الإسرائيلية التي تصر على العنف رافضة كل مفاوضات ومبادرات السلام التى تم طرحها خلال العقود الماضية، مشيرا إلى أن سياسة التهجير هى سياسة قديمة تبنتها دولة الاحتلال منذ عام 48 عندما أجبرت مئات الآلاف من الفلسطينيين للفرار من منازلهم وأرضهم هروبا من الموت وملاحقة العصابات الصهيونية لهم.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن الدولة المصرية تعي تماما هذا المخطط وتتصدى له بكل حسم وصرامة، وهو ما أكد عليه الرئيس عبدالفتاح السيسي في جميع المناسبات، محذرا من المساس بسيناء أو أمن مصر القومي، ومحاولة تصدير الأزمة لدول الجوار.

وذكر، أن المؤتمر الصحفي الذي عقده الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أمس، من أمام معبر رفح، حمل كثيرا من الرسائل المهمة، أبرزها أن مصر لن تسمح بتصفية القضية الفلسطينية على حسابها، وأن استقرار المنطقة مرتبط بحل الدولتين، مشددا على رفض مصر القاطع لاستهداف للمدنيين.

دور مصر في تقديم المساعدات الإنسانية إلى الفلسطينيين

وشدد النائب أيمن محسب، على أهمية الدور الذي تقوم به مصر في تقديم المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى الأشقاء الفلسطينيين في قطاع غزة، بالإضافة إلى تجهيز مستشفي ميداني بالشيخ زويد لعلاج ضحايا القصف الإسرائيلي على القطاع ، مؤكدا على ضرورة وجود ضغط دولى على إسرائيل للضمان وجود ممر آمن لدخول المساعدات في ظل القصف المتواصل على مدار اليوم على جميع أنحاء القطاع.