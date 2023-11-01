خبيرة مناخ: إدارة المخلفات أبرز محاور مسابقة «كلايماثون صعيد مصر»

قالت الدكتورة سوسن العوضي، خبيرة البيئة والمناخ، إن مسابقة «كلايماثون» انطلقت في محافظات الصعيد لأول مرة وتضمنت المنافسة بين 20 مشروعا شبابيا من أجل البيئة، لافتة إلى أن المشروعات المقدمة للمسابقة ركزت على حل المشكلات المحلية في كل محافظة بالتعاون مع وزارة البيئة ومحافظة قنا والاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية للتنمية مؤسسة تأثير للعمل البيئي وجامعات الصعيد.

مشكلات ورد النيل

وأوضحت «العوضي» خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «8 الصبح» المذاع على فضائية «دي أم سي»، أن المشروعات المقدمة تضمنت إدارة المخلفات وإعادة تدوير المخلفات الزراعية وطرح حلول لمشكلات ورد النيل، والطاقة المتجددة، مشيرة إلى أن هناك طالبتين في جامعة جنوب الوادي توصلتا إلى استخراج الهيدروجين الأخضر من الطحالب البحرية.

قطاع إدارة المخلفات

وأشارت خبيرة البيئة والمناخ، إلى أن برنامج المسابقة تضمن تدريبات وورش عمل متعددة للطلاب المشاركين على يد نخبة من الخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات، وطرح الطلاب أفكارا إبداعية ومبتكرة خاصة في قطاع إدارة المخلفات من خلال تطبيقات ذكية واستخدام تكنولوجيا التحول الرقمي.