تفاصيل مشروعي إنتاج الصلب ومواسير الزهر بمصر بتكلفة تتجاوز مليار دولار

أوضح مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أنه سيتم إقامة مشروعين في مصر لإنتاج مواسير الزهر والصلب، لافتا إلى أن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، قد التقى جيا شيروي رئيس مجموعة شين كاثاي الدولية، ورئيس شركة «شين شينج» المحدوة لمواسير الزهر، موضحا أن الشركتين تستعدان لإقامة المشروعين في مصر باستثمارات دولية تتجاوز مليار دولار.

ولفت المركز على الصفحة الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد الحرص على إتاحة مختلف أوجه الدعم التي من شأنها أن تسهم في سرعة تنفيذ مشروعات المجموعة، لافتا إلى ما يلي:

باستثمارات تتجاوز مليار دولار.. مشروعان جديدان لإنتاج الصلب ومواسير الزهر بمصر

مشروع إنتاج المواسير الزهر

- سيتم تنفيذه بالمنطقة الاقتصادية لقناة السويس.

- سيعزز تحسين تكنولوجيا صناعة مواسير الزهر.

- 250 ألف طن سنويًّا الطاقة الإنتاجية المستهدفة.

- 224 ألف م مساحة المشروع الإجمالية.

- 147 مليون دولار استثمارات المشروع.

- تستهدف المرحلة الأولى تصدير 80% من الإنتاج.

- سيمكن مصر من الحصول على قدرات إنتاج وتوريد كافية.

- باقي الإنتاج سيطرح في السوق المحلية بالجنيه المصري.

- يسهم كل مشروع من مشروعات مواسير الزهرفي تشغيل أكثر من 500 مصري.

مشروع إنتاج الصلب

- 700 ألف طن القدرة الإنتاجية سنويًّا من اللفائف المدرفلة على الساخن، و300 ألف طن من الألواح المدرفلة على الساخن.

- 930 مليون دولار أمريكي استثمارات المشروع.

- %80 يستهدف تصديرها من الإنتاج

1600 عامل يسهم في تشغيلهم.

66 ألف م2 المساحة المخططة لتنفيذه.