الطاهري: ما تقوله مصر في العلن هو ما تقوله في الغرف المغلقة

أكد الكاتب الصحفي أحمد الطاهري، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، أنّ هناك فصيلًا فلسطينيًا يسعى لتحويل الصراع في قطاع غزة إلى نزاع مع مصر، ويسعى لتصوير مصر على أنّها دولة محتلة لقطاع غزة، وكأنّ مصر سبب الأزمة، لتمرير كل ما يفيد الاحتلال الإسرائيلي.

وقال الطاهري، خلال مداخلة هاتفية على شاشة قناة القاهرة الإخبارية، إنّ مصر تتصدى لهذه الجهود، وما تقوله في العلن هو ما تقوله في الغرف المغلقة، وهو ما يكشف في تصريحات المسؤولين بداية من الرئيس عبدالفتاح السيسي، وصولا إلى تصريحات المصادر المعنية.

وتابع الطاهري، أنّ هذا الفصيل الفلسطيني يسعى لتحويل الصورة من دولة احتلال تباشر أفظع الجرائم لنقل هذا الحريق إلى مصر بشكل أو بآخر، وعلينا أن نعيد النظر فيما قام به هذا الفصيل.

وأشار رئيس تحرير مجلة روز اليوسف، إلى أنّ هذا الفصيل يحاول أن يستغل الأزمة الحالية في قطاع غزة، وأنّ مصر تسعى بكل ما أوتيت من قوة لوقف هذه المحاولات.