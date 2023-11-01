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عضو التحالف الوطني: القافلة المحملة إلى غزة اليوم الأكبر منذ بداية الأحداث

كتب:

احمد العانوسي
10:30 م | الأربعاء 01 نوفمبر 2023
معبر رفح اليوم

معبر رفح اليوم

قال الدكتور محمد ممدوح، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إن الرئيس السيسي أصدر توجيهاته بضرورة عمل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومنظمات المجتمع المدني، بسرعة تقديم المساعدات لمحاولة إنقاذ المدنيين داخل القطاع.

وأضاف «ممدوح»، خلال مداخلة هاتفية على برنامج «اليوم»، المذاع على فضائية «dmc»، أنه جرى إعداد قافلة تتكون من 108 شاحنات متجاوزًا طول القافلة 4 كيلومترات كما أنه جرى إعدادها في ساعات قليلة، بالإضافة لحملة التبرع بالدم التي تم دعمها من كل المحافظات المصرية كمحاولة لمعالجة المصابين والجرحى في قطاع غزة.

وأشار عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، إلى دور مؤتمر أنطونيو جوتيريش في تغير موقف أمين عام الأمم المتحدة، حيث أصبحت تهاجم سلطات الاحتلال على مساندته للمطالب المصرية.

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