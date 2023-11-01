سامو زين يعود للسينما بعد غياب 17 عامًا

كشف الفنان سامو زين، عن عودته إلى السينما خلال الفترة القليلة المُقبلة، بمشروع سينمائي جديد لازال في مرحلة الكتابة حاليًا، حيث يأتي ذلك بعد غياب 17 عامًا، منذ فيلم «90 دقيقة» الذي عُرض عام 2006.

وكتب ساموزين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، قائلًا: «أيام قليلة وننتهي من كتابة الفيلم الجديد إن شاء الله»، حيث لم يكشف أي تفاصيل عن المشروع حت الآن.

كما قرر الفنان ساموزين، تأجيل طرح أغنيته الجديدة، وكذلك تعليق جولاته الغنائية لأجل غير مسمى، قائلًا: «اعتذاري عن طرح الأغنية الجديدة في الوقت الحالي، وتأجيل الحفلات المتفق عليها لحين طرح موعد آخر إن شاء الله كل الحب لكم جميعًا».

وكان الفنان سامو زين، أعلن مؤخرًا، عن وفاة خاله قبل أيام، وشُيع جثمانه في سوريا، حسبما أعلن عبر صفحته الرسمية على فيس بوك، قبل أيام، ليتلقى العزاء من قبل زملاءه بالوسط الفني وكذلك متابعيه.